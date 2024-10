Minister idzie na współpracę

Związki zawodowe działające w resorcie Spraw Wewnętrznych i Administracji włączą się w projektowanie nowego programu modernizacji oraz rozwiązań mających na celu poprawę warunków służby funkcjonariuszy. 8 października 2024 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przesłał do zaopiniowania do reprezentatywnych związków zawodowych działających w resorcie zarządzenie powołujące ministerialno-związkowy Zespół, zgodnie z zapewnieniami, jakie Minister Tomasz Siemoniak złożył przedstawicielom NSZZ Policjantów w dn. 13 września br. (wspólny komunikat NSZZP i MSWiA). Tragedia związana z powodzią i ogłoszenie klęski żywiołowej opóźniły powołanie wspólnych grup roboczych.

Do zadań Zespołu będzie należało przygotowanie zmian w czterech podstawowych obszarach:

1. uposażenia funkcjonariuszy wraz ze zmianą siatki płac;

2. nowy program modernizacji;

3. świadczenia mieszkaniowe na wzór wojskowych;

4. resortowa służba zdrowia.

W uzasadnieniu czytamy, że powołanie Zespołu wynika z potrzeby wypracowania, we współpracy ze stroną społeczną, rozwiązań mających na celu poprawę warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych, co pozwoli na wypracowanie rozwiązań wychodzących naprzeciw oczekiwaniom funkcjonariuszy, które w efekcie przyczynią się do pozyskania kandydatów do służby, jak również zachęcą funkcjonariuszy do pozostania w służbie. Zespół będzie organem pomocniczym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów